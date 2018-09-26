Президент Украины Петр Порошенко принимает участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Накануне украинский лидер ошибся дверью и случайно попал в расположение российской делегации.

Порошенко шел на мероприятие высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества», в котором должен был принять участие. Но, перепутав дверь, оказался в переговорной российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Осознав, что находится на «российской территории», Порошенко покинул помещение, воздержавшись от комментариев.

Глава МИД России Сергей Лавров на неожиданное появление украинского лидера отреагировал шуткой: «Наверное, с туалетом перепутал».

Сегодня Петр Порошенко, как ожидается, должен представить новую резолюцию по Крыму на заседании Генассамблеи ООН. Накануне состоялась его встреча со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером, который вручил Порошенко копию «Крымской декларации» госсекретаря США Майка Помпео. Также стороны обсудили ситуацию в Донбассе и миротворческие перспективы в регионе, сообщает «КоммерсантЪ».