Трамп опоздал на выступление на Генассамблее ООН. Вместо него говорил Ленин

Американский президент Дональд Трамп опоздал на свое выступление на заседании 73-й Генеральной ассамблеи ООН. Выступать Трамп должен был вторым, после президента Бразилии Мишеля Темера.

В зале возникла пауза, тогда президент Генассамблеи Мария Эспиноса Гарсес вызвала главу Эквадора Ленина Морено. Полное имя 65-летнего Ленина - Ленин Вольтер Морено Гарсес. Первое имя ему дано отцом-учителем в честь Владимира Ильича.

В Нью-Йорке сегодня открылась сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ней участвуют главы государств и правительств более 120 стран.