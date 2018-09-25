105-летняя бабушка рассказала, как ей удалось столько прожить

Британке Бренде Осборн 105 лет, и она знает секрет своего прекрасного самочувствия, несмотря на преклонный возраст — это отсутствие в ее жизни мужчин.

Как пишет газета «Спид-инфо», бабушка пережила две мировые войны и за тридцать три года работы медсестрой только один-единственный раз уходила на больничный. Всегда старалась быть независимой от противоположного пола. «Усердная работа, длительные прогулки на свежем воздухе и никаких мужчин» — вот он, залог спокойствия и гармонии. Бренда убеждена, что если бы у нее был супруг, вряд ли бы ей удалось прожить так долго. Ведь супруги, как весьма справедливо отмечает пожилая женщина, заставляют нервничать и ревновать, требуют очень много внимания, о них нужно постоянно заботиться.

Между прочим, с ней солидарны и многие другие долгожительницы.