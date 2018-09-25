Новый лимузин Трампа впервые показали в Нью-Йорке
25 сентября 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
Обновленный кортеж американского лидера Дональда Трампа пронесся по Нью-Йорку, очевидцы засняли автомобили на видео, а Секретная служба опубликовала официальный снимок новых машин.
Как и предшественник, крупный Cadillac, предназначенный для Трампа, получил название "Зверь".
У автомобиля, понятное дело, бронированные кузов и днище, пуленепробиваемые стекла, а передвигаться он может даже на спущенных колесах, которые защищены кевларом. Лимузин имеет передовые системы связи, а также специальную медицинскую технику.
Автомобилю нипочем химическое, биологическое и ядерное оружие. Лимузин способен распылять вокруг себя облако дыма, травить нападающих слезоточивым газом и бить током, если они попытаются проникнуть внутрь.
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