Новый лимузин Трампа впервые показали в Нью-Йорке

Обновленный кортеж американского лидера Дональда Трампа пронесся по Нью-Йорку, очевидцы засняли автомобили на видео, а Секретная служба опубликовала официальный снимок новых машин.

Как и предшественник, крупный Cadillac, предназначенный для Трампа, получил название "Зверь".

У автомобиля, понятное дело, бронированные кузов и днище, пуленепробиваемые стекла, а передвигаться он может даже на спущенных колесах, которые защищены кевларом. Лимузин имеет передовые системы связи, а также специальную медицинскую технику.

Автомобилю нипочем химическое, биологическое и ядерное оружие. Лимузин способен распылять вокруг себя облако дыма, травить нападающих слезоточивым газом и бить током, если они попытаются проникнуть внутрь.