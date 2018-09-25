Волкер раскрыл возможный механизм ликвидации независимости ДНР и ЛНР от Украины

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, каким способом можно вернуть ДНР и ЛНР под контроль Киева, ликвидировав тем самым фактическую независимость республик. С соответствующим заявлением выступил Курт Волкер, спецпредставитель американского внешнеполитического ведомства по делам Украины.

По словам дипломата, после введения в Донбасс миротворцев ООН в регионе следует создать временную администрацию. Она должна заняться обеспечением выполнения минских договоренностей, в которых зафиксировано, что территории ДНР и ЛНР должны вернуться в состав Украины, отметил Волкер. Администрация прекратит работу, когда Киев восстановит контроль над Донбассом, процитировало спецпредставителя Госдепа агентство «Новороссия».

Ранее во вторник появилась информация о том, что Украина и Россия близки к компромиссу по вопросу переброски в Донбасс миротворческого контингента.