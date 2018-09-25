Трехдневная девочка выжила в Бразилии после семи укусов скорпиона

В Бразилии новорожденной девочке по имени София удалось выжить после семи укусов скорпиона. Согласно последней информации, трехдневному ребенку внезапно стало плохо в ванной, где ей надели новый памперс.

Мать малышки заметила, что у ее дочки изо рта пошла пена, после чего она начала задыхаться. Женщина решила, что у Софии рефлюкс и отправилась с ней к врачу, передает издание Daily Mail.

Доктор осмотрел юную пациентку и обнаружил внутри подгузника скорпиона, который семь раз укусил девочку в живот. Медик вколол пострадавшей шесть доз противоядия и поместил ее в реанимацию. К настоящему моменту ребенок уже поправился и находится дома.