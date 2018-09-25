Фрегат «Адмирал Эссен» побывал с визитом в порту Мессины

Российский фрегат «Адмирал Эссен» завершил деловой заход в порт итальянского города Мессины. Визит был приурочен к годовщине землетрясения и цунами, обрушившихся на Мессину в 1908 году. Российский фрегат выследил американскую подлодку в Средиземном море

В 1908 году на сицилийский город Мессина обрушилось стихийное бедствие. Землетрясение и цунами грозили смыть город с лица Земли. Экипажи кораблей русского флота, находившихся в этот момент в гавани Мессины, первыми пришли на помощь пытавшимся кто как может спастись итальянцам. В 1912 году в Мессине был установлен памятник в знак благодарности русским морякам за помощь в спасении жителей города от стихийного бедствия. Фрегат «Адмирал Эссен» совершил заход в порт Мессины в связи со 110-й годовщиной событий 1908 года.

«Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» завершил программу делового захода в порт города Мессина на острове Сицилия в Италии и продолжил выполнение задач в Средиземном море», - сообщил глава отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ Алексей Рулев.

В ходе визита в сицилийский город экипаж фрегата посетил памятник русским морякам и другие исторические достопримечательности Мессины, сообщает РИА Новости.