Выложен вероятный сценарий «дворцового переворота» в Киеве и свержения Порошенко

На Украине может реализоваться сценарий «дворцового переворота» с участием сил, которые недовольны политикой президента Петра Порошенко. Об этом говорится в публикации, появившейся в блогосфере.

Как пишет автор канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен», существует вероятность того, что небольшая группа оппозиционно настроенных депутатов Верховной Рады войдет в сговор с частью генералитета армии или Службы безопасности Украины. В случае такого развития событий боевые группы, сформированные путчистами, арестуют Порошенко, распустят парламент и возьмут под свой контроль основные телеканалы. После этого в стране объявят военное положение, армейские подразделения купируют действия Национальной гвардии.

Запад признает новую власть или введет против нее санкции, отмечается в процитированном материале. Если за рубежом выберут второй вариант, Украина может попросить о членстве в Таможенном союзе и ОДКБ, что сделает невозможным вооруженное вмешательство во внутренние дела республики со стороны США и их союзников.

Ранее во вторник сообщалось, что отечественный эксперт Алексей Хлопотов дал оценку заявлению Петра Порошенко о борьбе с Россией на восточном фланге НАТО.