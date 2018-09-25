Британское правительство заявило о готовности принять и разместить у себя в стране участников работавшей в Сирии неправительственной волонтерской организации «Белые каски» и членов их семей. Нидерланды передумали финансировать организацию «Белые каски»

«Согласно существующей программе переселения подвергающихся опасности лиц, МВД страны совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Министерством по международному развитию и Министерством жилищного строительства работает над тем, чтобы переселить в Великобританию семьи участников «Белых касок», - сообщается в соответствующем заявлении.

Британские чиновники и политики радуются своей инициативе и гордятся тем, что «Белые каски», называемые ими «героями современности», скоро поселятся в Британии.

«Их уважают за отвагу, спасение жизней. Их номинировали на Нобелевскую премию мира. Мы рады, что первые «Белые каски» скоро переселятся в Британию», - заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

«Я горжусь тем, что Британия принимает этих смелых людей и их семьи, дает им возможность начать жизни заново», - высказался в той же тональности министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

Организация «Белые каски», в число официальных спонсоров которой входит, в том числе, и Великобритания, «прославилась» организацией провокаций и участием в информационной кампании по дискредитации властей и военнослужащих Сирии, сообщает РИА Новости.