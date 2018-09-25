В Совфеде оценили реакцию Израиля на поставку С-300 в Сирию

В Совете Федерации высказались о реакции Израиля на поставку российских С-300 в Сирию. Мнением поделился зампредседателя комитета Совфеда, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что передача ЗРК сирийским властям существенно увеличит риски в регионе. Климов в беседе с RT уточнил, что ни американских, ни израильских военных в САР не звали. На территории страны по официальному приглашению властей находятся только иранские и российские войска. Именно поэтому С-300 будет являться угрозой для всех, кто нарушает устав ООН.

По словам политика, ранее Россия уже предупреждала партнеров о том, что страна будет адекватно отвечать даже на минимальную угрозу для своего контингента. Андрей Климов добавил что ЗРК С-300 является исключительно оборонительным комплексом.