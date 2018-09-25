Делегация общественников из Норвегии посетит Крым

Норвежская делегация посетит полуостров Крым с 30 сентября по 5 октября. Целью визита является знакомство с общественно-политической ситуацией в регионе, посещение Ялты и Севастополя.

«Утром 30 сентября будем встречать делегацию из Норвегии в составе десяти человек. Руководитель делегации – председатель общественной организации «Народная дипломатия Норвегии» Хендрик Вебер», - сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Крымский парламентарий отметил, что это уже третий визит представителей общественных организаций Норвегии на полуостров. Такая «народная дипломатия» способствует порыву информационной блокады Крыма на Западе, подчеркнул он.

В программу пятидневного визита норвежских общественников включены посещение Ялты, Севастополя, встречи с молодежью, общественниками и депутатами Крыма, сообщает ТАСС.