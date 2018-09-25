Россия сожалеет о намерении Киева не продлевать договор о дружбе

Глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко утром во вторник, 25 сентября, заявил, что Россия сожалеет о желании Украины не продлевать договор о дружбе между двумя государствами.

Руденко в ходе консультаций СМД МИД России и Клуба молодых дипломатов МИД Республики Беларусь подчеркнул, что данная ситуация вызывает у российской стороны исключительно сожаление, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее глава Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. Если все процедуры будут соблюдены, то вышеуказанное соглашение прекратит действовать 1 апреля будущего года.