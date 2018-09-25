В минздраве Таиланда предупредили о вспышке лихорадки денге

В министерстве здравоохранения Таиланда во вторник, 25 сентября, сообщили о вспышке лихорадки денге в стране. Согласно последней информации ведомства, это связано с сильнейшими сезонными ливнями.

Уточняется, что в 2018 году в Таиланде лихорадкой денге заболели 57 129 человек, что в два раза больше, чем за этот же период 2017 года. Подчеркивается, что с января по сентябрь в стране скончался 71 человек, а в прошлом году количество летальных исходов было меньше на 30 процентов.

Сотрудники министерства здравоохранения подчеркивают, что в сезон дождей следует активно бороться с увеличением популяции комаров, которые размножаются в водоемах и переносят опасную инфекцию, передает РИА "Новости".