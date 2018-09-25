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В Швейцарии начинают запрещать ношение паранджи и никаба
25 сентября 2018, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен в минувшие выходные провели референдум о запрете ношения одежды, препятствующей идентификации личности, то есть скрывающей лицо. Речь идёт о мусульманских парандже, никабе и бурке. Эту инициативу поддержали 67 процентов горожан.
Годом раньше депутаты местного парламента тоже большинством голосов пытались провести такой запрет с помощью законодательного акта, но местная мусульманская община заблокировала вступление его в силу. Тогда и пришлось выносить вопрос на общегородской референдум. Референдумы в Швейцарии считаются успешной формой прямой демократии. Чтобы его инициировать группа активистов должна собрать 100 тысяч подписей.
Подобная проблема рассматривается и на федеральном уровне властями и общественными деятелями Швейцарии, однако пока право решать о допустимости-недопустимости носить чужеродную одежду отдано местным властям. В 2019 году в Швейцарии пройдёт национальный референдум на эту тему, и тогда запрет на ношение паранджи и никаба может получить действие на территории всей конфедерации.
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