СМИ: отношения Трампа и Макрона ухудшились
25 сентября 2018, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ утром во вторник, 25 сентября, появилась информация о том, что отношения президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона в последнее время существенно ухудшились.
Накануне политики встретились в Нью-Йорке, где началась 73-я сессия Генассамблеи ООН. Трамп и Макрон обменялись дежурным рукопожатием, после чего сразу начали обсуждать ситуацию в Сирии, ядерную сделку с Ираном, а также торговлю между Европейским Союзом и США, сообщает портал Газета.Ru.
Отмечается, что главы двух стран по-прежнему настроены по отношению друг к другу дружелюбно, однако ранее их общение было более "теплым", передает Associated Press.
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