СМИ: отношения Трампа и Макрона ухудшились

В СМИ утром во вторник, 25 сентября, появилась информация о том, что отношения президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона в последнее время существенно ухудшились.

Накануне политики встретились в Нью-Йорке, где началась 73-я сессия Генассамблеи ООН. Трамп и Макрон обменялись дежурным рукопожатием, после чего сразу начали обсуждать ситуацию в Сирии, ядерную сделку с Ираном, а также торговлю между Европейским Союзом и США, сообщает портал Газета.Ru.

Отмечается, что главы двух стран по-прежнему настроены по отношению друг к другу дружелюбно, однако ранее их общение было более "теплым", передает Associated Press.