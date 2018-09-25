Меган Маркл раскрыла главный секрет своего свадебного наряда

Супруга британского принца Гарри раскрыла тайну своего свадебного наряда. Оказалось, что в роскошной фате Меган был спрятан кусочек голубой ткани, которая является для нее памятной и знаковой.

Бывшая актриса решила не нарушать британскую традицию, согласно которой в наряде невесты должно быть что-то голубое, что-то новое и что-то старое. Платье, в котором Меган вступила в брак, было абсолютно новым, тиара, которую женщина надела на голову, ранее принадлежала королеве Марии, а вот насчет голубого цвета будущей герцогине пришлось крепко подумать.

Как сообщает "7 Дней", впоследствии было решено спрятать в фату кусочек ткани от платья, в котором Меган пришла на первое свидание с будущим мужем. Согласно некоторым данным, принц Гарри был невероятно растроган, узнав эту историю.