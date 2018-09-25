Российский эксперт нашел способ усмирить агрессивную Украину без перехода границ

Российской армии не нужно пересекать государственную границу для усмирения властей Украины, агрессивно настроенных в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С таким заявлением выступил отечественный военный эксперт Виктор Баранец.

По словам аналитика, в случае обострения ситуации в Донбассе РФ сможет накрыть украинские соединения, не заходя на территорию соседней страны. Из публикации, размещенной на канале «Политикантроп» в «Яндекс. Дзен», следует, что Баранец намекнул на реактивные системы залпового огня «Ураган», размещенные в Ростовской области. Кроме того, в распоряжении Москвы есть подразделения радиоэлектронной борьбы, готовые вывести из строя вооружения противника, говорится в процитированной заметке.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернете появились фотографии передовой позиции украинских войск, разгромленной ополченцами Донбасса.