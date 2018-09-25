Китай предложил России дружить против США

Китай и Россия способны преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, развязанных Вашингтоном, если сплотятся и объединят усилия, заявили в Поднебесной.

«Китай и Россия создали превосходные рамки для успешного партнерства друг с другом по всем направлениям, в том числе при помощи важных механизмов сотрудничества», - заявил заместитель министра коммерции Китайской народной республики Фу Цзыин на пресс-конференции.

Фу Цзыин подчеркнул достигнутое Москвой и Пекином взаимопонимание относительно перспектив развития обоих государств и взаимную выгоду дальнейшего укрепления контактов и сплоченности РФ и КНР.

«Россия и Китай осуществляют взаимодействие на основе взаимного доверия. Экономики двух стран взаимно дополняют друг друга. В связи с этим мы способны под руководством лидеров России и Китая преодолеть возникшие трудности и всевозможные вмешательства США во внутренние дела двух стран», - отметил Фу Цзыин.

Летом 2018 года президент США Дональд Трамп развязал торговую войну с Китаем. Поводом для повышения таможенных пошлин на китайские товары и услуги стали обвинения в краже американской интеллектуальной собственности, сообщает ТАСС.