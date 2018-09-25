Опубликованы фотографии разгромленной ополченцами Донбасса передовой позиции ВСУ

В зоне конфликта на востоке Украины произошло новое боестолкновение между Вооруженными силами страны и ополченцами. Об этом проинформировал киевский благотворительный фонд «Вернись живым».

В посте, размещенном организацией в социальной сети Facebook, отмечается, что защитники Донбасса разгромили одну из передовых позиций ВСУ, в ходе удара был выпущен почти десяток снарядов. В результате атаки уничтожено оружие и тепловизоры. О возможных жертвах среди военнослужащих украинской армии не сообщается.

В Донбассе с весны 2014 года продолжается вооруженное противостояние между сторонниками независимости региона и силовыми подразделениями, подчиняющимися Киеву. Ранее появилась информация о том, что бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал привлечь к процессу урегулирования конфликта Соединенные Штаты.