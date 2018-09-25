Роухани прокомментировал заявление Хейли о теракте в Ахвазе

Иранский лидер Хасан Роухани подверг критике заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о террористическом акте, произошедшем во время военного парада в иранском городе Ахваз. 9/11: Теракт, который изменил мир

Теракт в иранском городе Ахваз произошел утром в субботу, 22 сентября, во время проведения военного парада. Его жертвами стали более двадцати человек, различные ранения получили более шестидесяти человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка, связанная с Саудовской Аравией.

В руководящих кругах Ирана утверждают, что, так или иначе, к теракту причастны «региональные спонсоры терроризма и их американские инструкторы». С этим, помимо президента Ирана, согласны и верховный лидер аятолла Али Хаменеи, и глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф, и другие высшие должностные лица страны.

В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли опровергла обвинения иранской стороны в причастности США к теракту и посоветовала Хасану Роухани обратить внимание на то, что происходит в его стране.

«Официальный представитель США в ООН сказала ужасное про террористическую атаку в Ахвазе. Она выставила иранское правительство ответственным за теракт! Что бы подумали американцы, если бы мы сказали то же самое о теракте 11 сентября?», - прокомментировал Хасан Роухани это заявление американской стороны, сообщает "КП".