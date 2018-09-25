Американские журналисты во вторник, 25 сентября, заявили, что российский флот способен уничтожить украинские корабли, а также базу ВМС в акватории Азовского моря буквально за "считанные минуты".

Ранее сообщалось, что Киев планирует усилить военное присутствие страны в Азовском море, а также создать в вышеуказанном регионе военно-морскую базу. Как говорится в журнале The American Conservative, украинская сторона намерена выполнить этот план для того, чтобы "дать ответ России" в регионе.

При этом авторы статьи убеждены, что в случае конфликта несколько судов, которые имеются в распоряжении ВМС Украины, будут моментально затоплены, а база разрушена.