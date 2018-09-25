Экс-президент Украины сравнил жителей Донбасса с населением нацистской Германии

Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что жители Донбасса напоминают ему население гитлеровской Германии. По его словам, и в первом, и во втором случае люди являются "жертвами пропаганды".

Ющенко отметил, что самосознание жителей Донбасса за время гражданской войны настольно изменилось, что проведение выборов под эгидой киевского руководства не является в настоящий момент целесообразным.

Бывший украинский лидер уточнил, что нельзя моментально изменить взгляды человека, который стал "жертвой пропаганды" и объяснить, что на самом деле вы товарищи. Ющенко отметил, что население Донбасса ходит в Московскую церковь, говорит на русском языке, поэтому можно сказать, что оно отличается от населения Украины, однако не противопоставляется ему. "Разное бывает и в семье", – передает РИА "Новости" слова политика. Он также призвал создать условия для диалога с жителями Донбасса.