Экс-президент Украины сравнил жителей Донбасса с населением нацистской Германии
25 сентября 2018, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что жители Донбасса напоминают ему население гитлеровской Германии. По его словам, и в первом, и во втором случае люди являются "жертвами пропаганды".
Ющенко отметил, что самосознание жителей Донбасса за время гражданской войны настольно изменилось, что проведение выборов под эгидой киевского руководства не является в настоящий момент целесообразным.
Бывший украинский лидер уточнил, что нельзя моментально изменить взгляды человека, который стал "жертвой пропаганды" и объяснить, что на самом деле вы товарищи. Ющенко отметил, что население Донбасса ходит в Московскую церковь, говорит на русском языке, поэтому можно сказать, что оно отличается от населения Украины, однако не противопоставляется ему. "Разное бывает и в семье", – передает РИА "Новости" слова политика. Он также призвал создать условия для диалога с жителями Донбасса.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес