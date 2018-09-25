«Мисс Украина-2018» Вероника Дидусенко, которую лишили короны и титула из-за нарушения правил конкурса, выразила несогласие с решением организаторов и заявила о дискриминации замужних и разведенных женщин с детьми. "Мисс Украину-2018" со скандалом лишили короны и титула

Правила конкурса красоты «Мисс…» предполагают участие в нем незамужних и бездетных девушек. Однако украинская королева красоты с этим не согласна. Вероника Дидусенко назвала такие требования к участницам дискриминацией прав замужних девушек и тех, у кого есть дети.

Добровольно возвращать корону и титул Вероника Дидусенко не собирается. Напротив, она планирует поездку в Китай, где 8 декабря пройдет международный конкурс красоты «Мисс мира».

Исполнительный директор национального конкурса красоты «Мисс Украина» Виктория Киосе пояснила, что в данном случае речь идет не о не толерантном отношении к замужним женщинам со стороны организаторов, а о несоблюдении условий конкурса и предоставлении недостоверной информации о себе со стороны участницы конкурса. По всем остальным параметрам, за исключением этого момента, Вероника Дидусенко идеально подходила на роль «Мисс Украины», сообщает "Телепрограмма".