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Лишенная титула "Мисс Украина-2018" заявила о дискриминации
25 сентября 2018, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]
«Мисс Украина-2018» Вероника Дидусенко, которую лишили короны и титула из-за нарушения правил конкурса, выразила несогласие с решением организаторов и заявила о дискриминации замужних и разведенных женщин с детьми.
Правила конкурса красоты «Мисс…» предполагают участие в нем незамужних и бездетных девушек. Однако украинская королева красоты с этим не согласна. Вероника Дидусенко назвала такие требования к участницам дискриминацией прав замужних девушек и тех, у кого есть дети.
Добровольно возвращать корону и титул Вероника Дидусенко не собирается. Напротив, она планирует поездку в Китай, где 8 декабря пройдет международный конкурс красоты «Мисс мира».
Исполнительный директор национального конкурса красоты «Мисс Украина» Виктория Киосе пояснила, что в данном случае речь идет не о не толерантном отношении к замужним женщинам со стороны организаторов, а о несоблюдении условий конкурса и предоставлении недостоверной информации о себе со стороны участницы конкурса. По всем остальным параметрам, за исключением этого момента, Вероника Дидусенко идеально подходила на роль «Мисс Украины», сообщает "Телепрограмма".
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