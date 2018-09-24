Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо допустил увеличение числа пограничников на границе с Украиной. Лукашенко о переговорах с Путиным: "даже не сложные, а тяжелые"

"Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Белоруссии", - отметил белорусский лидер. Нужно закрыть границу, но речь идет не о нормальных порядочных людях, а о бандитах, переправляющих оружие, подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко считает необходимым пересмотреть численность и структуру погранвойск, так как там "слишком много заместителей и разного рода управленцев".