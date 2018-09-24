Путин обсудил с Асадом поставки из России комплексов С-300 в Сирию
24 сентября 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с сирийским президентом Башаром Асадом и сообщил ему о решении реализовать ряд дополнительных мер в целях обеспечения безопасности российских военных в Сирии.
Российский лидер обсудил с Асадом передачу Сирии современного зенитного ракетного комплекса С-300 для укрепления системы противовоздушной обороны этой страны.
15 российских военнослужащих погибли в Сирии 17 сентября. Российский самолет -разведчик Ил-20 сбили сирийские ПВО. Минобороны РФ обвиняет в гибели Ил-20 израильские истребители. Спикер российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков привел доказательства вины Израиля.
О том, что Москва намерена принять определенные меры по наращиванию возможностей сирийской системы ПВО, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.
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