В Дании нашли золотые сокровища железного века

Ученые во время археологических раскопок на датском острове Хьярнё обнаружили крупный клад с драгоценностями, многие из них оказались золотыми.

В настоящий момент археологи не выяснили, были ли эти вещи захоронены вместе, как клад, либо это подношение богам. Об этом пишет Ридус.

"Во многих римских источниках сказано, что Солнце было темным круглые сутки, и, согласно «Сирийской хронике», написанной Захарией Митиленским из Греции, люди впадали в глубокое отчаяние,"- рассказали ученые.