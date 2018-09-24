Глава Ливана обвинил Израиль в намерении расколоть Ближний Восток

Глава Ливана Мишель Аун в понедельник, 24 сентября, заявил в беседе с журналистами, что власти Израиля планируют расколоть Ближний Восток на отдельные конфессиональные и общественные единицы.

Аун убежден, что таким способом Израиль хочет собрать "сектантскую головоломку". Ливанский лидер в интервью французскому изданию Figaro отметил, что сейчас именно израильские власти представляют угрозу для его страны, покушаясь на ее суверенитет и права граждан.

Мишель Аун также призвал европейские государства поддержать Ливан в сфере обеспечения безопасного возвращения мирных жителей Сирии в свои дома.