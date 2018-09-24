Сильвио Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент‍

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони намерен выдвинуть свою кандидатуру на грядущих майских выборах в Европарламент "по многочисленным просьбам" и во имя спасения Италии.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA. По словам Берлускони, "все просят его" баллотироваться в Европарламент, и он намерен серьезно подойти к этому вопросу.

Он отметил, что 25 лет назад Италию удалось спасти от коммунистов, однако теперь государство находится перед лицом более страшной опасности.

По мнению Берлускони, основные враги Италии на сегодняшний день - невежество, некомпетентность, а также повсеместная социальная ненависть.

"Я приму участие в предстоящих выборах, чтобы спасти страну, которую я люблю", - заявил экс-премьер-министр с трибуны на мероприятии партии "Вперед, Италия".