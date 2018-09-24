Известный российский подводный охотник утонул на Кипре

На Кипре погиб известный российский подводный охотник Андрей Турухано. Согласно последней информации полиции, трагедия произошла в минувшую пятницу на полуострове Акамас неподалеку от пляжа Лара.

Известно, что 46-летний спортсмен отправился на подводную охоту. Он погрузился в воду с надувной лодки, в которой осталась его жена. Как уточняет кипрское издание "Филелефтерос", Турухано не пользовался кислородными баллонами. В какой-то момент мужчина поднялся над поверхностью воды и знаками показал, что у него проблемы, после чего потерял сознание. Вытащить спортсмена из воды помогли отдыхающие. Через некоторое время Андрей Турухано был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Впоследствии выяснилось, что подводный охотник погиб от асфиксии в ходе утопления.