"Мисс Украину-2018" со скандалом лишили короны и титула

Мисс Украина-2018 Вероника Дидусенко, победившая в конкурсе красоты 20 сентября, лишилась титула и короны после того, как стали известны подробности личной жизни, которые она пыталась скрыть.

Победительницей национального конкурса красоты «Мисс Украина-2018» стала 23-летняя Вероника Дидусенко. 20 сентября счастливая красотка получила корону и титул от оргкомитета конкурса, но уже через четыре дня после финала лишилась и того и другого. Причиной тому стали неожиданные подробности из личной жизни девушки.

Во-первых, выяснилось, что «мисс» успела побывать замужем, а это противоречит правилам конкурса. Замужние или разведенные красотки не допускаются к борьбе за титул. А во-вторых, журналисты пообщались с соседями победительницы конкурса красоты и обнаружили, что у нее еще и ребенок есть. После того, как всплыла вся эта информация, разгорелся скандал, и Оргкомитет конкурса красоты вынужден был дисквалифицировать победительницу и выступить с официальным заявлением оп этому поводу.

«Произошла неожиданная для нас история. Вероника Дидусенко нарушила правила участия в конкурсе и предоставила недостоверную информацию о себе, хотя и подписывала личное согласие с правилами конкурса. Речь идет о том, что состоящие в официальном браке или разведенные красавицы не допускаются к участию в подобных конкурсах», - заявила исполнительный директор оргкомитета конкурса Виктория Киосе.

Имя новой «Мисс Украины» огласят 30 сентября, пишет «Русская весна».