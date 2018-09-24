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В Совфеде назвали передачу ЗРК С-300 Сирии "вынужденным шагом"
24 сентября 2018, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в понедельник, 24 сентября, что намерение России передать комплексы С-300 Сирии является "вынужденным шагом".
По словам сенатора, данные действия связаны с крушением самолета Ил-20 по вине Израиля, а также нежеланием израильских военных признать, что ответственность за случившееся лежит на них.
Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова Клинцевича, власти Израиля также отмечают, что намерены продолжать наносить удары по САР, поэтому нет никаких гарантий того, что подобная ситуация больше не повторится.
Политик уточнил, что Россия до последнего рассчитывала на понимание израильского руководства, однако этого не произошло.
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