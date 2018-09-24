Нефть дорожает на фоне антииранских санкций. 100 долларов за бочку не предел?

Основные нефтедобывающие страны договорились об увеличении добычи чёрного золота, которого не хватает в мире из-за введения США антииранских санкций. В результате дефицита предложения стоимость одного барреля нефти может достичь 100 долларов.



Саудовская Аравия была готова довести ежедневную добычу до 12 млн баррелей, но вряд ли справится со взятыми на себя обязательствами. Во всю качает нефть и Россия, поначалу снизившая добычу на 300 млн баррелей в сутки, но затем вернувшая объёмы. Ситуация на рынке, конечно, вызывает оптимизм у российского министра энергетики, поскольку с Россией теперь невозможно не считаться, ибо спровоцированные американским президентом Трампом антииранские санкции вызовут явную нехватку нефти на мировом рынке.



Для российских импортёров нефти выгодно увеличение валютной выручки, но в целом для мировой экономики столь резкое подорожание цены на нефть не особенно полезно, поскольку повлечёт рост цен на всё и вся. Да и для российского обывателя под этот шумок могут поднять цены на бензин, рост которых и так с трудом сдерживают.



Специалисты ожидают дефицит нефти на мировом рынке в объёме 600 тыс. баррелей в сутки и пока не пришли к мнению, как его покрыть.



