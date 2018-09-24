Косачев назвал комплиментом слова Помпео о "бесполезности" России
24 сентября 2018, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, выразившего сожаление в связи с «бесполезностью» России.
«Россия абсолютно точно не действует ни против американских, ни против любых иных «третьесторонних» интересов ни в Сирии, ни на Украине. В каждой из этих стран мы стремимся к решению проблем ради самих сирийцев и украинцев», - отметил российский сенатор.
Константин Косачев также подчеркнул, что заявление госсекретаря США можно в какой-то мере считать комплиментом и признанием эффективности усилий России в указанных регионах., особенно если учесть, что действия США и в том, и в другом случае деструктивны: «В каждом из этих случаев помощь и мотивация США идет именно тем, кто объективно не дает состояться мирному процессу и урегулированию».
И по Сирии, и по Украине можно было бы достичь мощного прогресса, но для этого Америке следует встать «на правильную сторону Истории», написал сенатор в своем фейсбуке.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес