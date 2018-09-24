Меган Маркл показала заметно округлившийся животик

Поклонники королевской четы принца Гарри и Меган Маркл с нетерпением ждут, когда же герцогиня Сассекская подарит своему царственному супругу наследника, и выискивают малейшие признаки беременности Меган.

Пока что принц Гарри может похвастаться лишь племянниками: у его брата принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон уже трое детей. И, хотя свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась всего несколько месяцев назад, в мае, поклонники пары уже с нетерпением ждут сообщений о беременности герцогини Сассекской.

Буквально на днях Меган подогрела слухи о своей беременности. Она появилась на обложке журнала в таком ракурсе, который демонстрировал заметно округлившийся животик герцогини. Однако никаких комментариев супруга принца Гарри давать не стала, пишет «Телепрограмма».