Жириновский вызван на допрос в СБУ

Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины вызывает лидера ЛДПР Владимира Жириновского утром в четверг, 27 сентября, на допрос. Соответствующая информация содержится в повестке.

Согласно последним данным, Жириновский должен прибыть в четверг в 9.00 на допрос к старшему следователю ОВД ГСУ СБ Украины, где ему будет вручено уведомление о подозрении. Политику также дадут ознакомиться с материалами уголовного производства и предоставят копии обвинительного акта, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева разрешил провести заочное досудебное расследование в отношении Владимира Жириновского и еще двух депутатов Госдумы РФ. Все эти политики подозреваются в "финансировании терроризма", так как они якобы призывали собирать средства для жителей ДНР и ЛНР.