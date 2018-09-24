Рекордный урожай пшеницы в России угрожает фермерам в США

Рекордные показатели урожая и экспорта российской пшеницы угрожают благосостоянию американских фермеров, которые разоряются в то время, как сельское хозяйство России процветает.

Российское сельское хозяйство процветает в то время, как на мировых рынках снижаются цены на зерно, заявила американская газета The Wall Street Journal. Минувший сельскохозяйственный год, закончившийся 30 июня, завершился для России рекордными показателями. Россия установила мировой рекорд, экспортировав более 40 миллионов тонн пшеницы, отметило издание.

«Такой показатель является крупнейшим для любой страны за последнюю четверть века. Усиление конкуренции со стороны России является еще одной угрозой фермерскому хозяйству США», - говорится в газете.

Издание также посетовало, что американские сельскохозяйственные предприятия в последнее время закрываются со скоростью, которой не наблюдалось в Штатах с 1980-х годов, сообщает RT.