Эксперт оценил заявление Порошенко о борьбе с Россией на восточном фланге НАТО

Российский военный эксперт Алексей Хлопотов в понедельник, 24 сентября, высказался насчет заявления президента Украины Петра Порошенко о ключевой роли страны в борьбе с РФ на восточном фланге НАТО.

По мнению специалиста, подобные антироссийские высказывания являются очередной попыткой Украины получить от Запада средства на выживание. Хлопотов в беседе с RT подчеркнул, что в настоящий момент экономическая ситуация в стране находится на пороге краха.

Эксперт не исключил, что США и европейские страны начали терять интерес к "украинскому проекту", вследствие чего в скором времени Порошенко может остаться со своими проблемами один на один.