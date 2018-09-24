СМИ рассказали о фейковом ударе Великобритании по Сирии
24 сентября 2018, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ появилась информация, предоставленная источником в Минобороны Великобритании, о том, что Соединенное королевство не отправляло подлодки в Средиземное море для нанесения удара по Сирии.
В начале текущего года британский премьер-министр Тереза Мэй отдала приказ о нанесении удара по правительственным войскам САР. Причем британские издания выпустили материалы о том, что субмарины с крылатыми ракетами находятся на пути в Средиземное море, хотя на самом деле Лондон не направил в эти воды ни одной единицы техники.
Как полагает издание Daily Mail, вооруженные силы Великобритании не нашли тогда необходимых средств для отправки в Сирию. Якобы армия страны в настоящий момент находится в плачевном состоянии из-за того, что власти долгие годы сокращали финансирование в данной сфере.
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