СМИ рассказали о фейковом ударе Великобритании по Сирии

В СМИ появилась информация, предоставленная источником в Минобороны Великобритании, о том, что Соединенное королевство не отправляло подлодки в Средиземное море для нанесения удара по Сирии.

В начале текущего года британский премьер-министр Тереза Мэй отдала приказ о нанесении удара по правительственным войскам САР. Причем британские издания выпустили материалы о том, что субмарины с крылатыми ракетами находятся на пути в Средиземное море, хотя на самом деле Лондон не направил в эти воды ни одной единицы техники.

Как полагает издание Daily Mail, вооруженные силы Великобритании не нашли тогда необходимых средств для отправки в Сирию. Якобы армия страны в настоящий момент находится в плачевном состоянии из-за того, что власти долгие годы сокращали финансирование в данной сфере.