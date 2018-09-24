В минувшее воскресенье, 23 сентября, жителей Соединенного Королевства напугали очередным "отравлением". На улице в центре Лондона вчера были найдены мужчина и женщина в бессознательном состоянии.

На место происшествия незамедлительно приехали криминалисты, которые надели специальные белые костюмы. Вероятно, они решили на всякий случай подготовиться к работе с пострадавшими от нервно-паралитического вещества, передает сегодня британский таблоид The Sun.

Впоследствии информация об отравлении "Новичком" не подтвердилась. Полицейские отметили, что пара находилась под воздействием запрещенных веществ.