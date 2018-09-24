Видео: в США грузовой поезд рухнул в реку из-за обрушения моста‍

В американском штате Айова произошло необычное ЧП: в результате обрушения деревянного железнодорожного моста через реку потерпел крушение грузовой поезд. В воде оказалось порядка 20 вагонов.

Крушение поезда произошло утром в воскресенье, 23 сентября, неподалеку от городка Элтон в Айове. В результате происшествия никто не пострадал, пишет издание The New York Times.

Специалисты работают на месте. Угрозы попадания опасных веществ в воду нет. Поезд перевозил песок. По предварительным данным, причиной обрушения стали прошедшие накануне дожди.



