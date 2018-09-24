США планируют ввести новые санкции против Китая
24 сентября 2018, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что США планируют новую санкционную кампанию против Китая, причем обсуждение санкций уже ведется на уровне Белого дома, Совета национальной безопасности, Минфина и Пентагона.
«Белый дом планирует разгласить новую информацию о враждебной деятельности Китая в отношении государственного и частного секторов США, и действовать соответственно», - сообщили информированные источники.
В обсуждение антикитайской санкционной программы наряду с Белым домом вовлечены высокопоставленные должностные лица в Совете национальной безопасности, министерства финансов, торговли и обороны. В ближайшие несколько недель представители американской администрации должны будут обвинить Пекин во враждебных действиях по отношению к американским производителям, краже интеллектуальной собственности, кибератаках и вмешательстве в выборы.
«Мы не позволим делать пугало только из России. Это должны быть и Россия, и Китай», - заявил один из инициаторов антикитайской кампании, чьи слова приводит «КП».
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