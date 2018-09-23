Генпрокурор Украины собирается в отставку после выборов президента

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в мае следующего года намерен уйти в отставку и заняться политикой, и не будет участвовать в предвыборной кампании Петра Порошенко.

«Я не буду участником избирательного штаба действующего президента. Это совершенно четко. Я хочу доработать до конца президентских выборов. А приблизительно в мае думаю вернуться к политической деятельности», - заявил генпрокурор Украины.

Президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного украинским телеканалом, лишь 5% украинцев желают видеть действующего президента страны Петра Порошенко в роли главы государства снова, передает RT.