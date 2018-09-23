Во Флоренции Марину Абрамович ударили по голове картиной

Гражданин Чехии напал в воскресенье, 23 сентября, на выставке в одном из красивейших итальянских городов - Флоренции - на известного сербского мастера перфоманса Марину Абрамович.

Инцидент произошел во флорентийском музее Palazzo. Абрамович покидала вернисаж своей выставки, когда 51-летний гражданин Чехии ударил художницу по голове.

Примечательно, что травму сербская художница получила от картины с собственным изображением. Полиция задержала злоумышленника, однако его имя пока не разглашается.