В Германии главной гордостью страны назвали Ангелу Меркель

По данным телефонного опроса, среди всех немецких политических деятелей, экономистов, ученых и спортсменов больше всего граждане Германии гордятся своим канцлером Ангелой Меркель. СМИ: Ангела Меркель публично унизила Терезу Мэй

Данный опрос был проведен социологическим институтом Infratest dimap по заказу газеты Welt am Sonntag. Опрос 1047 респондентов Германии состоялся в конце июля.

Респондентов просили указать, кем из известных немцев можно гордиться по итогам их достижений. О том, что Меркель является главной гордостью Германии, сообщили 16% граждан.

Второе место досталось Гельмуту Шмидту. На третьем и четвертом местах расположились экс-главы правительства Вилли Брандт и Гельмут Коль (11% и 6% соответственно).