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В ДНР начали ездить за решением проблем с бандитами в России
В Донецке появились люди, которые ищут людей для решения проблем с организованными преступными группами
23 сентября 2018, 20:05 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
В большинстве своем они сами — бывшие военные: десантники, воины-интернационалисты, либо воевавшие в Чечне. На Донбасс приезжают, чтобы попросить по-братски помочь решить проблему с бандитами в России. С тем и обращаются к военнослужащим армии ДНР.
«Представился Павлом, который приехал из Твери», — рассказал корреспонденту АН военнослужащий армии ДНР с позывным Топаз: «Сказал, что у него возникли какие-то недоразумения с армянской диаспорой, которая заняла у него несколько десятков миллионов рублей.»
По задумке «приезжего из Твери» предполагалось, что Топаз поможет за хорошее вознаграждение решить проблему, однако тот отказался. По словам армейца, ему подобное предложение поступило первый раз. К его однополчанам подобные предложения уже поступали.
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