Эрдоган: Сирии угрожает «террористическое болото»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о самой большой угрозе для будущего Сирии. По его словам, она исходит от территорий к востоку от Евфрата, контролируемых силами самообороны сирийских курдов.

Об этом сегодня, 23 сентября, он сообщил на пресс-конференции перед вылетом в Нью-Йорк. По словам Эрдогана, ни одна страна не пострадала от войны в Сирии больше, чем Турция.

Эрдоган отметил, что самую большую проблему для будущего САР представляет «террористическое болото», расширяющееся под эгидой некоторых турецких союзников к востоку от Евфрата, передает РИА Новости.

По всей видимости, под «поддержкой некоторых союзников» президент Турции подразумевал США, ведь турецкие власти ранее уже не раз обвиняли американцев в том, что те поставляют оружие курдским формированиям, коих Анкара считает террористами.