Проход кораблей ВМС Украины под Крымским мостом сняли на видео

Корабли ВМС Украины «Донбасс» и «Корец», направляющиеся в порт Бердянск для создания украинской военно-морской базы в Азовском море, миновали арки Крымского моста. Их сопровождают корабли ФСБ РФ и тележурналисты.

Украина приступила к выполнению плана по созданию базы ВМС в Азовском море. Ранее украинские политики заявляли, что намерены усилить украинское военное присутствие в регионе в противовес российскому. С этой целью 20 сентября из порта Одессы в порт Бердянск выдвинулись два военных корабля – буксир «Корец» и корабль управления «Донбасс».

Вчера корабли ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма. Два корабля ФСБ России начали сопровождение нежданных «гостей».

Сегодня украинские корабли запросили у российской стороны разрешение на проход в Керченском проливе и лоцманскую поддержку. И то, и другое им было предоставлено в соответствии с международным морским правом. Видеосюжет о проходе украинских военных кораблей под арками Крымского моста снял телеканал «Россия24».