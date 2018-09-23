СМИ: Дерипаска добился прогресса в снятии санкций США‍

En+ Group, принадлежащая Олегу Дерипаске, добилась "значительного прогресса" после полугодовых переговоров с минфином США по снятию санкций. Об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg. Бизнесмены из-за санкций массово возвращают деньги в Россию

В то же время в компании отметили, что "предстоит еще много работы, чтобы достичь соглашения". Потому En+ пока не предоставила каких-либо подробностей о переговорах.

Источники агентства отмечают, что сейчас речь идет о новой стратегии, согласно которой Дерипаска должен снизить свою долю в En+, но уже без участия банка ВТБ, как было предложено ранее.

Напомним, о введении санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и крупных компаний Соединенные штаты Америки объявили 6 апреля текущего года.