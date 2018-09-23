Источник: корабли ВМС Украины миновали Крымский мост
23 сентября 2018, 17:29 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец", относящиеся к Военно-морским силам Украины, прошли под арками Крымского моста в сопровождении пограничных кораблей Российской Федерации.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Республики Крым. Впервые с момента запуска автомобильного движения под арками Крымского моста прошли корабли ВМС Украины.
Как ранее сообщали АН, стала известна причина, по которой корабль управления "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины нарушили накануне вечером границу исключительной экономической зоны РФ.
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