В Совфеде предложили закрыть для Израиля сирийское небо
23 сентября 2018, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]
Россия обладает всеми ресурсами, чтобы закрыть сирийское небо от израильских ВВС и впредь исключить инциденты, подобные приведшему к крушению российского разведывательного самолета Ил-20.
Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сегодня на брифинге привел данные по инциденту с российским самолетом Ил-20, потерпевшим крушение в Сирии 17 сентября. Поминутная хронология событий свидетельствует о том, что вина за сбитый самолет лежит на ВВС Израиля.
«Обнародованные Министерством обороны объективные данные о всех обстоятельствах крушения российского самолета Ил-20 не оставляют и тени сомнения: вина за трагедию лежит на ВВС Израиля. Суть и смысл наших ответных действий состоит в том, чтобы полностью исключить повторение подобных инцидентов в будущем. Мы, например, обладаем всеми необходимыми ресурсами, чтобы полностью закрыть для Израиля сирийское небо. И это только один из возможных вариантов», - прокомментировал ситуацию член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич. Его слова приводит РИА Новости.
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